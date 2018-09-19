Дівчина з однією ногою стала фіналісткою «Міс Італія»

Фото: @chiarabordi_

У фінал конкурсу краси «Міс Італія» вийшла дівчина без ноги. Про це повідомляє видання Metro.

18-річна Кьяра Борди (Chiara Bordi) стала однією з трьох фіналісток, проте поступилася короною іншій учасниці конкурсу. Після виходу в фінал на неї обрушилися потоки образ в соцмережах. «За тебе голосують тільки тому, що ти каліка», - цитує ANSA один з коментарів.

«У мене немає ноги, але у вас немає ні серця, ні мізків», - відповіла дівчина ненависникам. Вона написала в Facebook, що її не цікавила перемога. Їй хотілося показати світу, що життя може бути прекрасне навіть при інвалідності.

На захист Кьяри Борди виступили італійські політики, артисти і спортсмени. «Якщо оцінити все, то компліменти переважать образи», - написала їй паралімпійський атлет Джуси Версаче (Giusy Versace), обрана до парламенту від партії Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія».

Кьяра Борди позбулася ноги в 13 років, коли їхала на велосипеді і потрапила під автомобіль. Дівчині ампутували ступню і частину гомілки. Тепер вона користується протезами, які дозволяють їй носити взуття на підборах.