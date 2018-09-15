Сару Джесіку Паркер звинувачують у крадіжці

53-річна актриса Сара Джесіка Паркер виявилася замішана в неприємну історію. Два роки тому актриса рекламувала прикраси бренду Kat Florence Design, а зараз компанія звинувачує її в крадіжці цих коштовностей.

Сара Джессіка Паркер - за словами представників ювелірного бренду, два роки тому взяла прикраси для фотозйомки, які не повернула до цього дня. Сума збитку оцінюється в 150 тисяч доларів: сережки за 40,7 тисячі доларів і перстні за 27,1 тисячу доларів. «Міс Паркер запросила ці речі для себе персонально на кілька місяців. Ми погодилися і підписали договір. Це було в березні 2016- го. Але прикрас ми більше не побачили. Ми вважаємо, що міс Паркер повинна за них заплатити», - цитують західні ЗМІ адвоката «Kat Florence Design».

Така заява шокувала представника телезірки. «Це абсолютна брехня. Сара Джессіка Паркер підписала контракт з «Kat Florence», згідно з яким всі прикраси могли залишатися в її розпорядженні для того, щоб вона надалі виходила в них у світ. Сара Джессіка Паркер - чесна людина, не здатна на такі вчинки. Вона ніколи не брала собі чужі речі», - коментує адвокат зірки.

Втім, за цей рік «Kat Florence Design» вже вдруге звертається до суду на актрису. У квітні 2018 року компанія судилася із зіркою, коли Сара відмовилася брати участь в промо-заходах, присвячених виходу нової колекції. У зустрічній заяві Сара повідомила, що їй просто за це не заплатили. До слова, це далеко не перший скандал за участю актриси. У 2016 році зірку «Сексу у великому місті» звинувачували в плагіаті - нібито вона скопіювала дизайн туфель для своєї колекції у Manolo Blahnik. Мабуть, любов до взуття зірка перейняла у своєї героїні Керрі Бредшоу. Сара Джессіка створила для онлайн-універмагу Net-a-Porter колекцію взуття, де представлені улюблені туфлі героїні з «Сексу у великому місті». У колекцію потрапили сині човники з атласу, милі туфлі «Мері-Джейн», витончені балетки і рожеві босоніжки, схожі на ті, що Керрі примітила здалеку у вітрині, і в яких потім проводжала чоловіка своєї мрії на ПМЖ в долину Напа.