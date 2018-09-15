Журналісти дізнались, скільки коштує навчання дітей Пугачової

42-річний Максим Галкін і 69-річна Алла Пугачова намагаються давати все найкраще своїм спадкоємцям. Як стало відомо російським журналістам, зоряна пара не скупиться на освіту маленьких Гаррі і Лізи.

В середині вересня Гаррі і Лізі Галкіним виповниться п'ять років. Малюки, що давно стали головними зірками аккаунта батька в Інстаграме, ростуть дуже артистичними і допитливими. Дизайнер Міла Ставицька, хрещена мама Гаррі, днями розповіла, що в свої чотири роки брат з сестрою вже дуже багато чого вміють робити.

«Вони вже всі букви і цифри знають, вміють читати, рахувати, вивчають французьку... Гаррі добре вихований. Ніколи не встряє в розмови дорослих. Якщо треба щось запитати, каже: '' Вибачте, можна вас перебити?''

Так Алла Борисівна його привчила», - поділилася Ставицька з кореспондентом «Комсомольської правди».

Співробітникам видання також вдалося дізнатися, в яку суму Галкіну і Пугачовій обходяться ці заняття. В даний час двійнята відвідують французький дитячий сад, навчання в якому коштує 195 тисяч рублів на місяць за одну дитину.

Там малюки спілкуються з носіями мови, а також вивчають шахи і освоюють ази кулінарії. Відомо також, що у Гаррі і Лізи є француз-гувернер, послуги якого обходяться близько 200 тисяч рублів щомісяця. Крім того, брат з сестрою регулярно займаються з логопедом, а у Лізи в розкладі є ще й уроки плавання. За підрахунками журналістів, Алла Пугачова і Максим Галкін витрачають приблизно шість мільйонів рублів на рік на навчання своїх дітей.