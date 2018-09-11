Залізничні апартаменти Пугачової нагадують розкішний будинок
Алла Пугачова цього літа відпочила на всі сто.
Літнім відпочинком Алла Пугачова насолодилася сповна. Два місяці знаменита сім'я провела на Сардинії на приватній віллі, потім в Юрмалі. А нещодавно повернулася додому.
На пероні їх зустрічав Максим Галкін. З гумористом був автомобільний ескорт - іномарка класу люкс і мікроавтобус, які в'їжджають прямо на платформу. Поїзд з Юрмали прибув точно за розкладом. Слідом за близнюками і їх нянями з'явилася і сама Примадонна. На запитання журналістів: як відпочили, Алла відповіла: «Діти - добре, а я - так втомилася». Втомилася Алла від дороги, Пугачова 16 з гаком годин провела на колесах. Галкін спеціально викупив для сім'ї так званий вагон за 300 тисяч рублів. Шість комфортабельних ВІП-купе зі спальнею-вітальнею і душовою в кожному. Примадонна лежала не на вузькій полиці, а на зручному ліжку-трансформері, дивилася телевізор. А обідала родина у власному барі-ресторані.
Для Пугачової особистий вагон не в дивину. Під час гастрольних турів жінка, яка співає і боїться літати, завжди орендує апартаменти на колесах. До послуг Примадонни п'ять просторих кімнат - конференц-зал, спальня з величезним ліжком, ванна. В дорозі Примадонну годує особистий кухар, а охоронці Пугачової ночують по сусідству.