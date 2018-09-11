Залізничні апартаменти Пугачової нагадують розкішний будинок

Літнім відпочинком Алла Пугачова насолодилася сповна. Два місяці знаменита сім'я провела на Сардинії на приватній віллі, потім в Юрмалі. А нещодавно повернулася додому.

На пероні їх зустрічав Максим Галкін. З гумористом був автомобільний ескорт - іномарка класу люкс і мікроавтобус, які в'їжджають прямо на платформу. Поїзд з Юрмали прибув точно за розкладом. Слідом за близнюками і їх нянями з'явилася і сама Примадонна. На запитання журналістів: як відпочили, Алла відповіла: «Діти - добре, а я - так втомилася». Втомилася Алла від дороги, Пугачова 16 з гаком годин провела на колесах. Галкін спеціально викупив для сім'ї так званий вагон за 300 тисяч рублів. Шість комфортабельних ВІП-купе зі спальнею-вітальнею і душовою в кожному. Примадонна лежала не на вузькій полиці, а на зручному ліжку-трансформері, дивилася телевізор. А обідала родина у власному барі-ресторані.

Для Пугачової особистий вагон не в дивину. Під час гастрольних турів жінка, яка співає і боїться літати, завжди орендує апартаменти на колесах. До послуг Примадонни п'ять просторих кімнат - конференц-зал, спальня з величезним ліжком, ванна. В дорозі Примадонну годує особистий кухар, а охоронці Пугачової ночують по сусідству.