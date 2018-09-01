В Лос-Анджелосі застрелили актрису Ванессу Маркес

Актрису Ванессу Маркес, яка зіграла медсестру Венді Голдман в американському серіалі «Швидка допомога», застрелили в її власному будинку в Лос-Анджелесі поліцейські. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Як зазначає видання, правоохоронців викликав орендодавець Маркес, який був стурбований її психічним станом - вона вела себе агресивно. Прибулі співробітники правоохоронних органів і лікарі-психіатри півтори години вмовляли 49-річну жінку поїхати в лікарню, але та відмовлялася.

Під час розмови актриса схопила іграшковий пістолет, який поліцейські прийняли за справжній - їм довелося стріляти. В Маркес потрапила щонайменше одна куля. Жінку госпіталізували, але медики не змогли її врятувати.

Поліцейський департамент Лос-Анджелеса розслідує те, що трапилося.

Актриса знімалася в «Швидкій допомозі» з 1994 по 1997 роки. Сам серіал виходив на екрани протягом 15 сезонів - з 1994 по 2009-й. За час свого існування він отримав 23 премії «Еммі».