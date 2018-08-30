Помер Йосип Кобзон

27 липня повідомлялося, що співака підключили до апарата допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію в відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий.

У той же день прес-секретар Кобзона Варвара Виноградова заявила, що госпіталізація співака була плановою і в реанімацію його не переведено. З таким же повідомленням виступила 26 липня дружина артиста Нінель Кобзон. У той же час ширилась інформація про те, що він перебуває в стабільно важкому стані і проходить курс хіміотерапії.

У Кобзона діагностували рак в 2005 році.