Стало відомо про діагноз Софії Ротару

У Софії Ротару виявили порушення кровообігу головного мозку. Лікарі переживали, що у артистки може бути інсульт, але ці побоювання не підтвердилися.

Нагадаємо, у вихідні шанувальники Софії Ротару забили тривогу - 71-річна артистка відчула себе погано після виступу на приватному заході в столиці Башкирії. Співачку доставили в Уфимську лікарню, де медики надали їй допомогу. Однак протягом усього дня надходили суперечливі відомості: її концертний директор Сергій Лавров говорив про те, що Софія Михайлівна взагалі не була в клініці - лікарі нормалізувати тиск на місці. Проте, зараз з'ясувалося, що артистка опинилася в лікарні через порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту.

«У Софії Михайлівни діагностували транзиторну ішемічну атаку, - розповіло джерело в медичному закладі. - Крім того у пацієнтки виявилися сліди множинних вогнищ старих інсультів. Вона неправильно приймала деякі свої ліки. А препарати, які борються з тромбами, зовсім не пила».

Лікарі зітхнули з полегшенням, коли МРТ не підтвердило крововилив в мозок. Однак втрата свідомості позначилася на пам'яті - Ротару не впізнавала оточуючих і не розуміла, де знаходиться і що сталося.

«Софію Михайлівну на швидкій з підозрою на інсульт доставили до нас, - розповіла одна з медсестер в уфимской лікарні швидкої медичної допомоги. - Коли співачку везли на каталці в відділення реанімації, Ротару прийшла в себе. Вона стала без кінця повторювати: «Дівчатка, я помру? Невже я помру?»

Але тепер, здається, що найстрашніше позаду - Софія Михайлівна навіть вийшла на зв'язок з шанувальниками, щоб подякувати їм за підтримку і розповісти про свій стан. «Друзі, дійсно, виникли деякі проблеми зі здоров'ям. Спасибі всім за підтримку і турботу! Я вже в нормі і дуже хочеться морозива!»- написала артистка у мікроблозі.

Медики наполягали на тому, щоб Софія Михайлівна залишалася в клініці як мінімум п'ять днів, щоб максимально убезпечити себе від повторних нападів. Однак артистка прийняла інше рішення. Як повідали лікарі розповіли «Комсомольській правді», її пам'ять відновилася не до кінця.

«В понеділок увечері палата Софії Михайлівни спорожніла», - повідомили співробітники лікарні, але не уточнили, чи перевели співачку в іншу клініку чи вона продовжить лікування вдома.