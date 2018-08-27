Софія Ротару була екстрено госпіталізована в реанімацію

Співачка Софія Ротару потрапила в реанімацію в Уфі. Про це повідомляє місцевий портал Ufa1 з посиланням на власне джерело. За його даними, Ротару стало погано під час виступу на корпоративі. Відзначається, що співачка була госпіталізована 25 серпня увечері близько 23:00 за місцевим часом . Працівникам лікарні заборонили поширювати інформацію про неї. За даними порталу, співачка знаходиться в свідомості. З нею працюють найкращі лікарі.

- Ротару втратила свідомість, тому що у неї стався різкий стрибок тиску. Вона втратила пам'ять, не розуміла, де знаходиться, не впізнавала людей. Зараз Софії Михайлівні краще, пам'ять повернулася, голова не паморочиться, але ми вирішили ще кілька днів її поспостерігати, не відправляти в дорогу, не ризикувати. У неї не інсульт, вона розмовляє, з вимовою все добре, - розповіли співробітники лікарні "Комсомольской правде".