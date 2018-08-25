Чоловік Ані Лорак пішов до коханої

За повідомленням людини з близького оточення Ані Лорак, в даний час її чоловік Мурат Налчаджиоглу живе разом з моделлю Яною Бєляєвою, яка ще недавно заперечувала любовний зв'язок з ним. Новина про зради з боку чоловіка Ані Лорак стала великою несподіванкою для шанувальників співачки. Шлюб 39-річний Ані вважався ідеальним доти, доки її чоловіка 41-річного Мурата Налчаджиоглу не застали в товаристві 26-річної моделі Яни Бєляєвої в одному з київських караоке-барів. А недавно людина, близька до оточення Лорак, повідомила, що після галасу, спричиненого в інтернеті, Налчаджиоглу став жити з Бєляєвою. Пара нібито знімає квартиру в престижному районі Києва. А ще недавно Яна Бєляєва спростовувала той факт, що її і Мурата пов'язують романтичні відносини і запевняла громадськість: вони з ним просто друзі і знають один одного не один рік. Після всього цього особливо уважні шанувальники Лорак помітили відсутність обручки на її руці, після чого припустили, що співачка вирішила остаточно розірвати відносини з чоловіком, правда, про розлучення пари поки не йдеться. Коментувати те, що відбувається, Ані не збирається, та й представники співачки просять не ставити їй запитань про особисте життя. Налчаджиоглу зазначив, що ніхто не знає, що насправді відбувається в їх з Лорак сім'ї. «Не оцінюйте мої вчинки, думки і почуття зі своєї точки зору. Ви не знаєте навіть половини того, що діється всередині мене», - такий запис опублікував Мурат в соцмережі. У непросту ситуацію Ані та Мурата втрутився Юрій Фалеса, з яким співачка перебувала в стосунках протягом 13 років. Юрій і Лорак розійшлися не на дуже позитивній ноті: співачка пішла від нього до футболіста Сергія Реброва. З часом Фалеса зміг пробачити її, а в даний час готовий прийти до неї на допомогу. «Якщо цей шлюб продовжує існувати, значить, їх все влаштовує. Я сподіваюся, що Кароліна зможе все пробачити чоловікові, тому що у них є спільна дитина. Думаю, що вона сама впорається з усім цим», - ділився Юрій.

Нагадаємо, 14 серпня кохана Налчаджиоглу Яна Бєляєва брала участь в конкурсі краси «Міс Україна Всесвіт 2018», який пройшов в Києві. Багато хто вважав, що Яні вдасться завоювати корону переможниці, озброївшись підтримкою Налчаджиоглу, проте модель увійшла лише в дев'ятку фіналісток.