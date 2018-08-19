На Лайму Вайкуле в Росії розпочали серйозне гоніння

Лайма Вайкуле можуть заборонити концерти в РФ Опубліковано 17 серпень 2018. Слідчі почали перевірку концертної діяльності співачки Лайми Вайкуле, а також організаторів її виступів. Про це пише видання Starhit. Як зазначається в матеріалі, для перевірки збираються фото і відео з виступів Вайкуле, а також відомості про її доходи. За результатами перевірки співачка може отримати не тільки штраф, але і заборону на виступи на території Росії. Нагадаємо, напередодні, під час перебування в Одесі, Лайма Вайкуле заявила, що ні за який гонорар не погодилася б поїхати з виступом в Крим. Співачка додала, що не має світлих почуттів до Радянського Союзу.