68-річний Річард Гір скоро стане батьком вдруге

Відомий голлівудський актор незабаром вдруге стане батьком. За даними ЗМІ, молода дружина Річарда Гіра вагітна.

Річардe Гірe (Richard Gere) 68 років, але це не завадило йому в квітні цього року одружитися втретє. Він таємно зіграв весілля з 35-річною журналісткою з Іспанії Алехандрою Сільвою (Alejandra Silva). Вони спочатку розписалися після трьох років роману, а потім влаштували пишне торжество для друзів в Нью-Йорку. А днями в зарубіжній пресі з'явилося повідомлення, що актор готується знову стати батьком, так як його молода дружина вагітна.

Пара вирішила узаконити свої стосунки після трьох років роману. Зараз подружжя готується до грандіозного торжества, яке відбудеться 6 травня в Нью-Йорку.

Поки подробиць вагітності Алехандри немає. Журналістам не вдалося з'ясувати ні термін, на якому зараз знаходиться дівчина, ні стать майбутньої дитини. Також поки залишається загадкою те, де вирішить народжувати обраниця Гіра. Цілком можливо, що її вибір впаде на одну з клінік в рідній Іспанії. Саме в цій країні пара проводить більшу частину свого вільного часу.

Нагадаємо, що у Гіра вже є син Гомер, який з'явився на світ у 2000 році від шлюбу з моделлю Кері Лоуелл. З цією красунею актор прожив разом 11 років. У Сільви також є дитина від попередніх стосунків: шестирічний син Альберт від екс-чоловіка Роберта Фрідланда. Додамо, що зірка фільму «Красуня» (Pretty Woman) був одружений і на Сінді Кроуфорд, але дітей у них не було.