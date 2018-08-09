Чоловік Лариси Доліної пішов до другої

Друзі артистки розповіли, що вона і її цивільний чоловік Ілля Спіцин більше не разом. Про це пише "Комсомольська правда". "Лариса і Спіцин вирішили не повідомляти громадськість про те, що вони вже не сім'я, і ​​продовжують підтримувати договірні відносини, - повідомив газеті другий чоловік Доліної Віктор Мітязов. За його словами, у Спіцина є інша жінка, яка народила йому дитину. "І начебто у нього там сім'я. Долина прийняла це і, мабуть, змирилася. Раніше вона так би не зробила. Але тепер, мабуть, не хоче щось кардинально міняти в житті , - розповів Мітязов. При цьому друг Доліної вважає, що її почуття до Спіцина ще не пропали." Спіцин живе то в своїй сім'ї, то приїжджає в будинок Доліної раз в тиждень або в місяць. Не думаю, що там тільки дружба. Обопільне почуття, звичайно, є. З її боку точно", - поділився своїм думками Мітязов. Артист Станіслав Садальський також підтвердив інформацію про розставання співачки зі своїм партнером, а також повідомив, що пара офіційно не реєструвала свої стосунки і жила у цивільному шлюбі. Незважаючи на те, що 49-річний Спіцин молодший Доліної на 13 років, вони змогли прожити разом майже 20 років.