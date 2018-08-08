"Злидні" змушують Пугачову взятися за старе

Примадонна російської естради зізналася, що важке матеріальне становище змушує її повернутися до сценічної діяльності, правда, тільки на приватних вечірках.

"Хочу сказати чесно: я вже задумалася про те, що, раз у мене зараз таке важке матеріальне становище, від корпоративів не буду відмовлятися, тому що це не концертна діяльність, це зовсім інше. Це розвага не тільки для тих, хто, припустимо, гуляє в цей момент. Це розвага і для мене", - цитує її портал Dni.Ru.

Алла Борисівна чесно зізналася, якщо їй надійде такий випадок, то "чому б і ні".

Журналісти вже дізналися і прейскурант Пугачової - від 20 до 24 млн. рублів.

Її чоловік Максим Галкін в цьому артистку тільки підтримує.

"Я давно переконував Аллу: "Іди співай, адже одна справа, коли я виступаю, а інша - коли ти. Це ж зовсім інше! "- сказав він.