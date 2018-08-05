Ані Лорак через зраду чоловіка перестала носити обручку

Ані Лорак через зраду чоловіка перестала носити обручку

Виконавиця оприлюднила знімок у своєму акаунті в "Інстаграме" перед черговим концертом.

Джерело: Відомості

Співачка Ані Лорак зняла обручку після того, як її чоловіка Мурата Налчаджиоглу зняли в компанії Яни Бєляєвої, яка торгує одягом і взуттям в "Інстаграме". 

Фотографію Лорак оприлюднила на своїй "сторінці в "Інстаграме" перед приватною вечіркою. Як зазначив портал, на фотографії виконавиця виглядає пригніченою.

Не так давно Налчаджиоглу потрапив на відео, де він зображений в київському караоке-клубі. На самих кадрах видно, що Мурат обіймав і гладив по стегнах незнайомку.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...