Ані Лорак через зраду чоловіка перестала носити обручку

Співачка Ані Лорак зняла обручку після того, як її чоловіка Мурата Налчаджиоглу зняли в компанії Яни Бєляєвої, яка торгує одягом і взуттям в "Інстаграме".

Фотографію Лорак оприлюднила на своїй "сторінці в "Інстаграме" перед приватною вечіркою. Як зазначив портал, на фотографії виконавиця виглядає пригніченою.

Не так давно Налчаджиоглу потрапив на відео, де він зображений в київському караоке-клубі. На самих кадрах видно, що Мурат обіймав і гладив по стегнах незнайомку.