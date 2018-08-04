Настя Каменських загриміла на лікарняне ліжко

Співачка рідко звертається до лікарів, але цього разу без допомоги медиків їй не обійтися. Настя Каменських отримала сильне отруєння, тепер їй ставлять крапельниці.

Настя Каменських, яка віднедавна виступає сольно, була змушена призупинити робочу діяльність на деякий час через важке отруєння. Протягом декількох днів співачка вважала, що зможе обійтися без допомоги медиків, але симптоми отруєння не проходили.

Коли їй стало зовсім погано, Каменських була змушена звернутися до лікарів, про що розповіла в своєму мікроблозі.

«Я вирішила, що зможу самостійно привести себе в форму. Але, на превеликий жаль, цього не сталося. Мені ставало все гірше і гірше. Нудило ще більше, частіше бігала в туалет. І, врешті-решт, я прийшла в лікарню, мені тут же поставили крапельницю. Тому я раджу всім: не затягуйте, звертайтеся до фахівців відразу!»- розповіла співачка.

Протягом п'яти днів, коли Настя нездужала, вона виступала на сцені, так що шанувальники Каменських навіть і не підозрювали, що з артисткою щось не так. Дуже скоро співачка повинна відправитися з концертом в Одесу. Настя дуже сподівається, що до цього часу вона остаточно прийде у форму і не підведе публіку.

Нагадаємо, в минулому році Настя Каменських і Потап припинили успішну співпрацю і стали виступати в якості сольних одиниць. Незважаючи на це, артисти тепло спілкуються один з одним. Шанувальники Каменських раз у раз обговорювали її роман з Потапом, однак Настя не говорить про особисте з журналістами.

«Я не приховую, що шалено щаслива, і кожному цього бажаю, - так виконавиця відповіла на питання про особисте життя. - Я неодноразово говорила: коли настане момент і я захочу, про все обов'язково розповім. А поки свою любов, свого обранця я оберігаю від численних пліток і розмов. Щастя любить тишу».

А недавно Каменських розповіла, які хлопці їй подобаються. Як виявилося, її приваблюють чоловіки з почуттям гумору, а відштовхують ті, у кого помітні нарцисцизм і самозакоханість. Настя, як і багато дівчат, мріє вийти заміж і завести дітей.