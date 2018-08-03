"Зомбі бій" із кліпу Леді Гаги завершив життя самогубством

Канадець Рік Дженест або "Зомбі бій", який був відомий безліччю татуювань і роботою у відеокліпі американської співачки Леді Гаги, наклав на себе руки. Про це повідомляє радіостанція Radio Canada з посиланням на поліцію.

Як повідомляється, Дженест був виявлений мертвим в середу в Монреалі. Йому було 32 роки. Згідно з даними влади, чоловік відчував психологічні проблеми.

Рік Дженест набув популярності в 2011 році після зйомок в кліпі Леді Гаги на пісню "Born This Way", після чого брав участь в безлічі показів дизайнерів. Дізнавшись про те, що трапилося, Леді Гага написала в Twitter, що "більш ніж спустошена" цією звісткою.

"Ми повинні докладати більше зусиль, щоб змінити культуру, висунути психічне здоров'я на передній план і знищити стигму, що ми не можемо говорити про це. Якщо ти страждаєш, подзвони одному або сім'ї сьогодні. Ми повинні рятувати один одного", - написала Леді Гага .

Рік Дженест потрапив в Книгу рекордів Гіннеса як людина з найбільшою кількістю татуювань комах і кісток. Не менше 90% його тіла було покрито татуюваннями.

Дженест зробив своє перше татуювання після операції з видалення пухлини мозку, яку він пережив у 15 років. Як повідомляє радіостанція, його прізвисько "Зомбі бій" бере початок саме звідси.