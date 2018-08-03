Петросян і Степаненко ділять майно

Російські гумористи Євген Петросян та Олена Степаненко вирішили розділити спільно нажите майно. Як повідомляють ЗМІ, заява про розділ спільно нажитого майна між дружиною та чоловіком буде розглянута в суді 6 серпня.

Євген Петросян відмовляється коментувати інформацію про розлучення з дружиною, з якою він прожив у шлюбі більше 30 років. Однак заявив, що йому нічого не відомо про скаргу щодо розподілу майна. При цьому 72-річний гуморист і 65-річна заслужена артистка Росії офіційно про намір розлучитися не заявляли.