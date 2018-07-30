Чоловіка Ані Лорак зазняли в компанії спекотної брюнетки

Мурат Налчаджиоглу був помічений в одному з барів в компанії спекотної брюнетки. Чоловік співачки надавав красуні недвозначні знаки уваги. Ані Лорак зараз знаходиться в Баку, де бере участь у фестивалі «Жара». Поки співачка намагається заробити гроші, її благовірний даремно часу не втрачає.

Пронирливим папараці вдалося зазняти, як чоловік робить недвозначні знаки уваги своїй темноволосій супутниці. На компрометуючій плівці видно, як Мурат без сорому обіймає дівчину, доторкається до її інтимних частин тіла і щось нашіптує на вушко. Допитливим репортерам вдалося з'ясувати, що супутницею, з якої так відкрито фліртував чоловік Лорак, виявилася світська левиця Яна Белєява. У неї є свій невеликий бізнес - вона продає одяг через інтернет. Дівчина обожнює подорожувати, розважатися в нічних клубах, купувати речі відомих марок, і, як виявилося, заводити шури-мури з чужими чоловіками. Як пише сайт Dni.ru з посиланням на паблік Super, Яна і її подруги є частими гостями в клубі Dali Park, яким керує чоловік Ані Лорак.