Кобзон уже кілька днів у комі

Кобзон уже кілька днів як перебуває у комі. Погіршення стану співака пов'язане з тим, що ракова пухлина, можливо, дала метастази в інші органи, повідомляє Ura.Ru. Опитані експерти відзначають, що діагностований рак передміхурової залози у артиста піддається лікуванню, але не у випадку ускладнення, коли людину вже важко врятувати. На думку спеціалістів, саме метастази могли викликати стрімке погіршення стану. При цьому фахівці підкреслюють, що рак передміхурової залози один з найпоширеніших видів онкології у чоловіків. Найчастіше діагностують тільки захворювання сечостатевої системи і легенів. Відзначимо, що раніше сестра артиста заявила, що з Кобзоном все в порядку, а його стан далеко не такий важкий, як пишуть ЗМІ.

"Слава Богу, все добре. Він знаходиться на плановому лікуванні", - зазначила Гелена. Також інформацію про різке погіршення здоров'я артиста спростували дружина і його прес-секретар. "Він на плановому лікуванні, немає ніякої реанімації, ніякої критичності немає. Нічого нового, не хвилюйтеся", - заявила представник Кобзона. Нагадаємо, Кобзон був госпіталізований 20 липня. Співака без свідомості доставили в одну зі столичних клінік. Медики намагалися стабілізувати його стан, але 27 липня артисту стало гірше, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. На наступний день він впав у кому.