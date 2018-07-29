Випливла вся правда про захворювання Майкла Джексона

Британська журналістка і телеведуча Шерон Карпентер дізналася справжню причину поступового освітлення шкіри у американського виконавця Майкла Джексона. Вона висвітлювала на американському телеканалі Black Entertainment Television (BET) смерть співака в червні 2009 року і події навколо неї, а пізніше брала участь в створенні документального фільму-триб'юту про нього.

За словами Карпентер, Джексон страждав від вітиліго - хвороби, яка проявляє себе порушенням пігментації шкіри. Саме тому, каже журналістка, співак був змушений вибілювати шкіру - щоб приховати плями, а не тому, що він "хотів бути білим", як писали газетярі. Розтин тіла Джексона після його смерті підтвердив факт наявності у нього вітіліго, розповіла Карпентер таблоїду The Daily Star. "Це було так несамовито", - згадує вона.

Два тижні тому ім'я Майкла Джексона повернулося в заголовки ЗМІ: колишній лікар зірки Конрад Мюррей заявив, що тенор співака - результат хімічної кастрації. За словами доктора, на такому впливі, побоюючись мутації голосу, наполіг батько Майкла. Коли співакові було 12 років, Джексон-старший зважився на ін'єкції гормонів - нібито для боротьби з юнацькими вуграми.