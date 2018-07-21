Сваха Роза Сябітова назвала Гузєєву брехухою
Лариса Гузєєва часто бреше під час програми "Давай одружимось".
Роза Сябітова вирішила висловити свою думку про конфлікт, який днями розгорівся між її колегами Ларисою Гузєєвою і Василисою Володіною. Розмовляючи з журналістами сваха зазначила, що ведуча «Давай одружимося» не відрізняється щирістю і чесністю.
28 липня минає рівно десять років як програма «Давай одружимося» виходить в ефір. Здавалося б, за такий тривалий період тісної та плідної співпраці ведучі проекту повинні були стати близькими подругами. Однак між ними раз у раз виникають конфлікти. Так, днями Лариса Гузєєва образила Василину Володіну, заявивши, що вона стала зарозумілою на тлі популярності. Шанувальники неоднозначно поставилися до слів ведучої, а тепер свій коментар вирішила дати і Роза Сябітова. За словами свахи, вона не спілкується з колегами по програмі після ефіру з їх ініціативи. «На початку проекту Лариса поставила жорсткий ультиматум: вона проти нашого спілкування поза рамками програми. Тому коли камери вимикаються, наші контакти закінчуються привітаннями один одного з днем народження і новим роком. Причому не спілкуюся я і з Василисою. Хоча Володіна та Гузєєва, думаю, все-таки іноді зустрічаються по-сусідки - вони поруч живуть. Може, Василиса ходить до неї і на прем'єри - я не знаю. Про їх свіжий конфлікт теж не в курсі, так як зараз перебуваю за містом і не слідкую за новинами», - підмітила Сябітова. І все ж, сваха не упустила можливості вколоти Гузєєву і звинуватила її в частій брехні. За словами Сябітової, слова колеги, вимовлені в ефірі, рідко відповідають правді. Так, під час однієї з програм Лариса розповідала про свої кулінарні подвиги, на які у неї завжди вистачає часу навіть після зйомок. Однак незабаром з'ясувалося, що красиві історії телеведучої не відповідали дійсності. «Лариса багато бреше на камеру. Одного разу вона брязнула в ефірі, що, мовляв, Роза-мільйонерша, а вони мало не з хліба на квас перебиваються. Але я не стала відмовлятися. Хоча, думаю, я бідніша і за неї, і за Володіну. Вже як Василиса за свої консультації дере, я мовчу! До того ж, можна подивитися, хто які будинки собі відбудував, і порівняти доходи», - заявила Сябітова. Шанувальники «Давай одружимося» не на жарт стурбовані, адже при такому розвитку подій програма може закритися на тлі конфліктів ведучих. Ось тільки це навряд чи станеться: протягом десяти років шоу показує дуже високі рейтинги, а його незмінні зірки завдяки проекту стали надзвичайно популярні. Сама Гузєєва і раніше розповідала, що не підтримує дружніх відносин з колегами по програмі. За словами артистки, це допомагає їй вести себе більш професійно і не відволікатися під час зйомок. Спілкуючись з Dni.ru Роза Сябітова не стала обговорювати інші конфлікти, що виникали на зйомках «Давай одружимося». Однак тепер шанувальники впевнені, що і Василиса Володіна не залишиться в стороні і прокоментує скандальну ситуацію.