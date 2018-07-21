Сваха Роза Сябітова назвала Гузєєву брехухою

Роза Сябітова вирішила висловити свою думку про конфлікт, який днями розгорівся між її колегами Ларисою Гузєєвою і Василисою Володіною. Розмовляючи з журналістами сваха зазначила, що ведуча «Давай одружимося» не відрізняється щирістю і чесністю.

28 липня минає рівно десять років як програма «Давай одружимося» виходить в ефір. Здавалося б, за такий тривалий період тісної та плідної співпраці ведучі проекту повинні були стати близькими подругами. Однак між ними раз у раз виникають конфлікти. Так, днями Лариса Гузєєва образила Василину Володіну, заявивши, що вона стала зарозумілою на тлі популярності. Шанувальники неоднозначно поставилися до слів ведучої, а тепер свій коментар вирішила дати і Роза Сябітова. За словами свахи, вона не спілкується з колегами по програмі після ефіру з їх ініціативи. «На початку проекту Лариса поставила жорсткий ультиматум: вона проти нашого спілкування поза рамками програми. Тому коли камери вимикаються, наші контакти закінчуються привітаннями один одного з днем ​​народження і новим роком. Причому не спілкуюся я і з Василисою. Хоча Володіна та Гузєєва, думаю, все-таки іноді зустрічаються по-сусідки - вони поруч живуть. Може, Василиса ходить до неї і на прем'єри - я не знаю. Про їх свіжий конфлікт теж не в курсі, так як зараз перебуваю за містом і не слідкую за новинами», - підмітила Сябітова. І все ж, сваха не упустила можливості вколоти Гузєєву і звинуватила її в частій брехні. За словами Сябітової, слова колеги, вимовлені в ефірі, рідко відповідають правді. Так, під час однієї з програм Лариса розповідала про свої кулінарні подвиги, на які у неї завжди вистачає часу навіть після зйомок. Однак незабаром з'ясувалося, що красиві історії телеведучої не відповідали дійсності. «Лариса багато бреше на камеру. Одного разу вона брязнула в ефірі, що, мовляв, Роза-мільйонерша, а вони мало не з хліба на квас перебиваються. Але я не стала відмовлятися. Хоча, думаю, я бідніша і за неї, і за Володіну. Вже як Василиса за свої консультації дере, я мовчу! До того ж, можна подивитися, хто які будинки собі відбудував, і порівняти доходи», - заявила Сябітова. Шанувальники «Давай одружимося» не на жарт стурбовані, адже при такому розвитку подій програма може закритися на тлі конфліктів ведучих. Ось тільки це навряд чи станеться: протягом десяти років шоу показує дуже високі рейтинги, а його незмінні зірки завдяки проекту стали надзвичайно популярні. Сама Гузєєва і раніше розповідала, що не підтримує дружніх відносин з колегами по програмі. За словами артистки, це допомагає їй вести себе більш професійно і не відволікатися під час зйомок. Спілкуючись з Dni.ru Роза Сябітова не стала обговорювати інші конфлікти, що виникали на зйомках «Давай одружимося». Однак тепер шанувальники впевнені, що і Василиса Володіна не залишиться в стороні і прокоментує скандальну ситуацію.