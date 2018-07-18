Самотня Джолі поклала око на одруженого красеня

Західні ЗМІ повідомляють, що артистці сподобався Роберт Дауні - молодший за акторку, відомий як виконавець ролі Залізної людини в кінематографічній стрічці Marvel. "Енджі цінує почуття гумору Роба. Вона вважає, що у них багато спільного. У обох була непроста молодість і різкий кар'єрний зліт", - поділилося анонімне джерело з порталом RadarOnline.

Однак той же інформатор зазначив у розмові з журналістами видання, що шанси на взаємність у Джолі дуже малі. Завоювати серце артиста буде складно. "Роберт вірний дружині і на інших жінок не задивляється", - повідомив анонім. У 2005 році Дауні-молодший одружився на продюсерці Сьюзан Левін. Пара виховує сина і дочку. Сьюзан допомогла Роберту позбутися згубних залежностей і реанімувати кар'єру.

Відзначимо, що викрадати чужих чоловіків для Анджеліни зовсім не в новинку, тому зірка, як ніхто інший, має знати, що на на чужому нещасті щастя не побудувати. Багато років тому Джолі забрала Бреда Пітта прямо з-під носа його тодішньої дружини Дженніфер Еністон.

Бред і Анджеліна познайомилися на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" в 2005 році. Через сім років, в 2012-му, вони оголосили про заручини. Весілля, яке чекав весь світ, відбулося в серпні 2014 року в маєтку закоханих "Шато Міраваль". На ньому були присутні тільки діти і найближчі. Однак через два роки пара оголосила про розлучення. Ініціатором розірвання шлюбу стала актриса, вказавши як причину "непримиренні розбіжності" з чоловіком. І хоча Бред і Анджеліна вже давно не живуть під одним дахом, офіційно їх розлучення ще не оформлене.