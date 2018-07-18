Тіло моделі Аннабель Нейлсон було виявлено у будинку в передмісті Лондона

Днями стало відомо, що минулого четверга було знайдено тіло 49-річної моделі Аннабель Нейлсон (Annabelle Neilson). Її знайшли мертвою у власному будинку в передмісті Лондона. Наразі причини смерті невідомі, але за попередніми даними, вона померла з природних причин. На даний момент слідчі встановлюють обставини, при яких пішла з життя знаменита модель, повідомляє The Independent.

Відомо, що Аннабель була близькою подругою модельєра Олександра Маккуїна і моделі Кейт Мосс. Популярність вона здобула, коли вийшла заміж за фінансиста Натаніеля Ротшильда в 1994 році. Батьки чоловіка були проти того, щоб він брав у дружини простолюдинку. Їх шлюб проіснував лише три роки. Пізніше модель зустрічалася з аристократом Едвардом Черчиллем. Навіть після розставання вони залишилися друзями.

Примітно, що допоміг Нейлсон побудувати кар'єру моделі її друг Маккуїн. Сам дизайнер наклав на себе руки вісім років тому. Останньою, хто його бачив перед смертю, була Аннабель. Вона важко переживала цю втрату.