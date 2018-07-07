У старіючому Тарзані розчарувалася публіка

Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, більше відомий як Тарзан, грає одну з ролей в комедійній театральній постановці «Заповіт цнотливого бабія». У ці дні у артиста повинні були початися гастролі містами Росії, проте Сергій поспішив вибачитися перед глядачами і попередив, що спектаклі скасовуються. Артист заявив, що це сталося не з його вини, а через організаторів. «До останнього планував, а потім все скасувалося. Я довго тримав ці дати, хоча у мене були інші пропозиції, які я упустив. Мені написали з Єйська, що квитки не продаються, так як я нібито це справа «злив», - зізнався Глушко.

А ось у організаторів злощасних гастролей виявилася інша версія події. За словами Олексія Царицинського, скасувати виступ Сергія довелося через нерозпродані квитки. «Ми не зібрали касу. Це ж комерційне підприємство. Ми, як організатори, вклалися в рекламу, а тепер зазнаємо збитків. Він не розуміє, чому Глушко звинувачує організаторів в тому, що вистави довелося скасувати. Царицинський не розуміє, чому Глушко звинувачує саме його в зриві вистав, адже він займався організацією тільки в двох містах. Також Олексій здивований тим, що «Заповіт цнотливого бабія» не викликає такого високого ажіотажу у глядачів, як очікувалося. «Нецікавий став чи що".