Зеленський пропонує Вакарчуку обєднатись на виборах

Телеведучий і актор Володимир Зеленський привітав усіх українців з Днем Конституції і разом з тим натякнув на свою участь у передвиборній гонці. Про це артист сказав у відеозверненні, яке виклав у своєму Facebook, повідомляє newsone.

"У цей день у мене тільки одне питання. Слава, ну що. Ти" так "або" ні "? Тому що, якщо ти залізно "так" або точно "ні"- ну тоді і я. А то всі запитують "ну, шо я, шо я". А шо я? Я то зрозуміло. Шо ти? Просто якщо ти і я - то це ми, розумієш? А якщо ми - то це всіх", - сказав він.

Швидше за все, під Славою Зеленський мав на увазі лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука, так як в ЗМІ часто з'являються публікації про його можливу участь у майбутніх виборах.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський і лідер української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук входять в політичні рейтинги, оскільки люди формально готові їх підтримати.