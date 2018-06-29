У подружжя Пугачової-Галкіна зявилася третя дитина

У Алли Пугачової і Максима Галкіна з'явився ще одна дитина. Про це повідомляє Утро.ру. Примадонна взяла під опіку хлопчика - сина свого єдиного племінника Влада Пугачова, який страждає від наркотичної залежності. Матір дитини він зустрів у реабілітаційному центрі, і, відповідно, у жінки також є проблеми з наркотиками. Як повідомляє видання, пара намагалася боротися із загальною проблемою, і поява дитини в сім'ї відволікла їх від наркотиків, проте ненадовго. Влад Пугачов через згубну звичку став інвалідом, а мати дитини потрапила в лікарню з передозуванням. У зв'язку з цим співачка оформила опіку над хлопчиком. Коментарів про ситуацію з боку Примадонни або її представників поки немає.