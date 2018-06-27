Лобода після пологів накрутила розцінки на свої виступи

В кінці минулого місяця співачка народила другу дитину. Тепер Світлана Лобода намагається проводити якомога більше часу разом з дітьми, а тому тепер шанувальникам доведеться викласти кругленьку суму, щоб побачити виступ співачки. Друга дочка 35-річної Світлани Лободи з'явилася на світ 24 травня і мама вже встигла прийти у форму і повернутися до роботи. Правда, ціна за виступ стала на порядок вищою.

«Замовити приватний концерт Світлани коштує 50 тисяч євро. Дорога, проживання, трансфер для команди з 12 осіб лягають також на приймаючу сторону, - розповіла «СтарХіту» Нателла Крапівіна, продюсер співачки. - Плюс добові в розмірі 200 євро».

У минулому році таке задоволення обходилося дешевше - 25 тисяч євро. Протягом всієї вагітності Лобода впевнено заявляла, що не збирається засиджуватися в декретній відпустці.

Зовнішній вигляд новоспеченої мами викликає захват - коротке чорне плаття підкреслює фігуру. «Нічого дивного в збільшенні винагороди немає, - каже організатор зіркових концертів Євген. - Так робить багато хто... Адже тепер їм є, від чого відмовлятися, - це час, який можна провести з дитиною. У Лободи взагалі окрема історія, літати на замовлення їй доведеться з Америки. Пропозицій Світлані надходить сила-силенна! І такий хід - якийсь фільтр, щоб мати можливість довше перебувати з дочками».

Крім іншого, зірка встигає готувати новий музичний матеріал: пісні, кліпи. Останній сингл - SuperStar, де вона знімалася на дев'ятому місяці, - викликав бурю обговорень в соціальних мережах. «Зйомки проходили в каліфорнійській пустелі і тривали більше шести годин, - розповідав один з учасників процесу. - Крім того, в ролику знімалися ще десять майбутніх мам, всіх їх знайшли через соціальні мережі. Світлана проявила максимальну турботу про дівчат, після кожного дубля були заплановані перерви, і всю знімальну групу очікували частування з органічних продуктів. Процес проходив досить легко, актриси відчували себе відмінно, до речі, до моменту виходу тізера, всі дівчата стали мамами чарівних малят».