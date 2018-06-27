Екс-чоловік зірки "Ігри престолів" виявився на вулиці після розлучення
Пітер Лофран змушений співати на вулиці заради заробітку.
Пітер Лофран, колишній чоловік актриси Ліни Хіді, яка отримала величезну популярність завдяки ролі Серс Ланністеров в серіалі "Гра престолів", змушений співати на вулиці заради заробітку, передає The Sun.
Лофран і Хіді одружилися в 2007 році. Чоловік працював стилістом в Голлівуді і, як повідомляють його друзі, вів життя мільйонера. Однак в 2011 році подружжя розлучилося і почало дорогий судовий процес, які коштував Пітеру стану.
"Пітер повністю вичерпав свої фінанси за останні кілька років. Йому довелося дуже нелегко", - повідомив співрозмовник видання.
Як повідомляється в статті, Лофрана бачили в британському Лідсі, де він на вулиці співав пісні Джеймса Бланта і Майкла Бублей. Його товариші запустили кампанію зі збору коштів для оплати послуг адвоката.