Екс-чоловік зірки "Ігри престолів" виявився на вулиці після розлучення

Пітер Лофран, колишній чоловік актриси Ліни Хіді, яка отримала величезну популярність завдяки ролі Серс Ланністеров в серіалі "Гра престолів", змушений співати на вулиці заради заробітку, передає The Sun.

Лофран і Хіді одружилися в 2007 році. Чоловік працював стилістом в Голлівуді і, як повідомляють його друзі, вів життя мільйонера. Однак в 2011 році подружжя розлучилося і почало дорогий судовий процес, які коштував Пітеру стану.

"Пітер повністю вичерпав свої фінанси за останні кілька років. Йому довелося дуже нелегко", - повідомив співрозмовник видання.

Як повідомляється в статті, Лофрана бачили в британському Лідсі, де він на вулиці співав пісні Джеймса Бланта і Майкла Бублей. Його товариші запустили кампанію зі збору коштів для оплати послуг адвоката.