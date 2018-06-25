Шанувальники оцінили відверте декольте Пугачової

Будь-який вихід у світ Примадонни - це подія. Обговорюють, куди і навіщо вона пішла, а головне, як виглядає і що одягла. Зараз Пугачова відпочиває з сім'єю біля моря, але все одно змушує про себе говорити.

Її чоловік, шоумен і телеведучий Максим Галкін радує шанувальників свіжими фотографіями і відео за участю Алли Борисівни.

Останнє фото просто підірвало Мережу. Максим виклав знімок Пугачової, на якому вона постала перед публікою в білому вбранні зі сміливим, відвертим декольте.

Більшість фанатів в захваті від того, як виглядає Примадонна. Інтернет-користувачі впевнені, що молодить артистку любов і стрункість.

«Дивлюся і милуюся. Мотиватор! Так повинна виглядати жінка. Це колосальна праця і самоконтроль», «Як їй вдається залишатися у формі?», «Стрункість всіх молодить! Всі ті, хто набрали зайву вагу, виглядають старше, ніж є насправді. Алла Борисівна - молодець! Вона нарешті домоглася легкості образу»... - написали шанувальники співачки.

Нагадаємо, Алла Борисівна в квітні відсвяткувала 69 день народження. Пугачова ніколи не приховувала свого віку, ставлячись до цифр філософськи. Як публічна людина, вона звикла до того, що шанувальники завжди пильно стежать не тільки за її творчістю, але за її зовнішнім виглядом. Але майже ніколи не реагувала на критику оточуючих.