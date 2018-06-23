Дочка зірки «Сексу у великому місті» стала сином

Фото: @cynthiaenixon

Актриса Синтія Ніксон, найбільш відома за серіалом «Секс у великому місті», привітала свого 21-річного сина Семюела, який народився Самантою, із закінченням коледжу. Фотографію вона опублікувала у себе в Instagram.

«Я так пишаюся своїм сином Семюелом Джозефом Мозесом, який закінчив коледж в цьому місяці. Я вітаю його і всіх, хто відзначає сьогодні #TransDayofAction», - написала Ніксон.

Саманта Мозес народилася в листопаді 1996 року. Її батько - колишній коханий Синтії Денні Мозес. У колишньої пари є також син Чарльз, який народився в грудні 2002 року. У 2003 році Ніксон і Мозес розлучилися.