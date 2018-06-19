Голлівудську актрису здали в "психушку"

Американська актриса Хізер Локлір була направлена ​​в психіатричну клініку після того, як повідомила про бажання накласти на себе руки. Про це пише The Sun.

Як наголошується, про стан 56-річної актриси повідомив член її сім'ї. Він розповів, що Локлір поводиться агресивно і шукає зброю. Згідно з інформацією видання, в останні місяці у актриси були складності: її звинувачували в домашньому насильстві і нападі на співробітників поліції.

Хізер Локлір прославилася ролями Семмі Джо Керрінгтон в еріале «Династія», Аманди Вудворд в «Мелроуз Плейс», а також офіцера Стейсі Шерідан в поліцейському серіалі «Ті Джей Хукер».