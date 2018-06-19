У США вбили відомого репера XXXTentacion

У США застрелили американського репера XXXTentacion, який піднявся на вершини чартів, попри звинувачення в домашньому насильстві. Йому було 20 років.

Згідно з повідомленням поліції, репер, справжнє ім'я якого - Джасім Онфре, обирав собі мотоцикл в салоні на півдні Флориди.

Коли він покинув салон, до його автомобіля наблизилися двоє озброєних людей. Принаймні один з них відкрив вогонь по реперу з вогнепальної зброї.

XXXTentacion доставили в лікарню, де лікарі констатували його смерть.

Сайт TMZ цитує розповідь свідка, який чув кілька пострілів і потім бачив тіло репера без ознак життя.

Слідчі вважають, що вбивство могло бути наслідком "можливого пограбування".

XXXTentacion мав неоднозначну репутацію у світі хіп-хопу. Вихід його останнього альбому збігся за часом зі звільненням з-під домашнього арешту.

Репер очікував суду за звинуваченням у побитті колишньої подруги, яка була вагітною.

На момент загибелі Джасіма Онфре звинувачували в різних тяжких злочинах по 15 пунктах.

У травні популярний стрімінговий сервіс Spotify зарахував XXXTentacion до переліку виконавців, чия поведінка завдає шкоди та розпалює ненависть. Компанію різко критикували за розмитість критеріїв потрапляння в цей чорний список і в підсумку вона пішла на поступки.