Анджеліну Джолі можуть позбавити опіки над дітьми

Несподіваний поворот стався у справі найкрасивішої та обговорюваної пари. Суд вирішив переглянути правила опіки актриси зі світовим ім'ям над дітьми.

Анджеліна Джолі може втратити опіку над дітьми через свого колишнього чоловіка, Бреда Пітта, який відстоює в суді своє право на виховання спадкоємців. Нещодавно суд Лос-Анджелеса ухвалив нове рішення. Раніше екс-чоловікові Джолі дозволялося бачити дітей в обмежений час, однак зараз Бред Пітт може проводити з спадкоємцями скільки завгодно часу.

Примітно, суд пригрозив Анджеліні Джолі, що якщо вона буде заважати Пітту бачитися і спілкуватися з нащадками, то втратить опіку над дітьми і їх передадуть колишньому коханому.

В даний час знаменитість перебуває зі своїми чадами в Лондоні, де знімається в новій частині «Маліфісенти». За даними західних ЗМІ, Бред Пітт також відправився в Сполучене Королівство, щоб проводити більше часу з дітьми. На перших етапах за зустрічами актора і нащадків буде спостерігати психолог, а Джолі повинна буде дати Пітту телефонні номери всіх зіркових спадкоємців, щоб той міг дзвонити їм в будь-який час.