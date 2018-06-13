Говорухіна похоронили передчасно

13 червня в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що знаменитий режисер Станіслав Говорухін помер. У той же час представниця депутата Держдуми Марія Шоппом не підтвердила цієї інформації. Відомо, втім, що 82-річному артистові раптово стало погано, коли він знаходився в Сочі на фестивалі «Кінотавр». Більш точної інформації про те, що сталося поки немає. Станіслав Говорухін був госпіталізований у важкому стані.

Нагадаємо Станіслав Говорухін відомий за фільмами «Вертикаль», «Місце зустрічі змінити не можна» і «Десять негренят».