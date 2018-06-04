Помер актор із «Вулиць розбитих ліхтарів»

Причина смерті поки не розкривається.

Невєдомський знявся у більш ніж сотні фільмів і телешоу. Зокрема, він зіграв в серіалах «Циган», «Відкрита книга» і «Повернення Будулая», з'явився в епізодах "Забійної сили», «Вулиць розбитих ліхтарів», «Агента національної безпеки» і «Бандитського Петербурга». Актор дебютував у стрічці 1966 року «Гіркі зерна», також зіграв у фільмах «Зірка привабливого щастя», «Мачуха», «Ханума», «Поворот» і «Монолог».

Леонід Невєдомський служив у Великому драматичному театрі імені Товстоногова з 1967 року. Звання народного артиста він отримав в 1994 році.