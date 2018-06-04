У Мережі обговорюють новий знімок Макса Барських

На ньому артист відображений після феєричного концерту в гримерці з рушником на грудях, де видно велике татуювання у вигляді утворення з людським тілом, орлиним обличчям і широкими довгими крилами.

Менш ніж за добу фото Барських набрало понад 40 тисяч переглядів, викликавши бурю емоцій і обговорень про символічне значення нового тату артиста.

Сам співак, побачивши велику кількість питань, в коментарях під знімком розповів, що робота ще не завершена і уособлює єгипетського бога Амон Ра.

А раніше в інтерв'ю журналістам співак зізнався, чому робить татуювання:

«Кожне татуювання для мене - це символ тих чи інших емоцій, які я переживав. Це відбиток почуттів і вираження свободи. У кожен символ я закладав сенс, поки пазл не зійшовся. На моїй руці зображена божественна енергія, яка створила світ, за допомогою поцілунку двох стихій - вітру і землі, ангела і людини. Також нещодавно на моїх грудях з'явилося татуювання єгипетського бога сонця - Амон Ра», - прокоментував Барських.

Перше тату Макса було зроблено в 2011 році в Харкові, як подарунок до свого 21-річчя.

ФОТО: https://fex.net/155717105851