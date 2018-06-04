Фото Джонні Деппа перелякали його шанувальників

Шанувальники Джонні Деппа не на жарт стривожилися, приводом для чого послужили недавні фото актора. Два опублікованих в Мережі знімка привернули увагу шанувальників голлівудської знаменитості. На знімках він зображений з двома своїми прихильницями, причому в очі кидається зовнішній вигляд актора. Коментатори дійшли висновку, що Депп дуже блідий і взагалі - нездоровий.

Що саме сталося з Деппом і чому він помітно схуд, невідомо. Втім, навесні минулого року в пресі теж обговорювали виснажений зовнішній вигляд артиста, який тільки-тільки розлучився з Ембер Херд. Тоді публіка прийшла до висновку, що артист зловживає алкоголем і наркотиками.

Нагадаємо, що публіка знає Джонні Деппа, в першу чергу, по серії пригодницьких фільмів «Пірати Карибського моря». Крім того, Депп знявся в багатьох картинах режисера Тіма Бертона, таких як «Сонна лощина» і «Едвард Руки-ножиці». Актор удостоївся кінопремій «Сезар» і «Золотий глобус».