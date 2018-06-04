ЗМІ: Джолі і Пітт знову разом

Західні журналісти запевняють, що подружжя возз'єдналося. Інсайдер повідомив, що Бред Пітт привселюдно заявив про почуття до екс-дружини і встиг помиритися з нею. Однак ніяких офіційних підтверджень цієї інформації поки не надходило.

Анджеліна Джолі і Брюд Пітт офіційно оголосили про своє розлучення ще в 2016 році. Новина про швидке розлучення зоряної пари стала цілковитою несподіванкою для шанувальників, тому в ЗМІ періодично спливала інформація про їх возз'єднання.

Самі ж актори вважали за краще не говорити про особисте життя і не коментувати чутки. Нещодавно фанати обговорювали, що Бред повернувся до Дженніфер Еністон, а Джолі знайшла щастя поруч з Томом Хіддлстоном.

Однак тепер західні ЗМІ повідомили, що Анджеліна і Бред возз'єдналися. Більш того, інсайдер заявив, що почуття акторів один до одного так і не згасли.

«Бред сказав мені:« Я люблю свою дружину». У них було досить спекотне примирення. Це було щось вибухонебезпечне, і в підсумку вони змогли залагодити всі свої конфлікти», - заявило обізнане джерело.

Новина про возз'єднання акторів стала справжньою сенсацією. Джерело з оточення зірок повідало, що Бред весь цей час не втрачав надію повернути дружину. За його словами, возз'єднання подружжя відбулося в Лос-Анджелесі. Тепер вони планують провести все літо разом з дітьми, щоб відволіктися від недавніх сімейних проблем.

«Анджеліна вручила йому ключі від свого будинку і сказала, що Бред може з'являтися там в будь-який час, коли йому тільки заманеться», - повідомив інсайдер.

Однак віддані фанати зірок відразу ж відзначили, що інформація може бути помилковою. Справа в тому, що Анджеліна зараз знаходиться на зйомках в Лондоні. За останні пару тижнів вона жодного разу не поверталася в США, а значить, не могла зустрітися з Бредом.

Сам актор дійсно знаходиться в Лос-Анджелесі. Зараз він захоплений роботою над новим проектом Квентіна Тарантіно. На думку прихильників, Пітт не міг відвідати Джолі і залишитися непоміченим.

Поки невідомо, чи дійсно актори возз'єдналися. Однак шанувальники відзначили, що відносини між ними стали набагато теплішими. Незважаючи на бажання Анджеліни скоріше розірвати шлюб, розлучення так і не був оформлений офіційно.

Зараз зірка повернулася до активної творчої діяльності. У 2017 році вона випустила чергову режисерську роботу «Спочатку вони вбили мого батька», яка була номінована на «Золотий глобус». Тепер же Анджеліна працює над стрічкою «Малефісент 2», де грає головну роль.

За інформацією американського порталу Globe, діти Джолі і Пітта знаходяться в Великобританії з матір'ю, але в самий найближчий час повинні зустрітися з батьком.