Українська співачка Світлана Лобода народила другу дитину. Про це повідомили близькі друзі зірки, пише Super.ru.

Лобода народжувала другу дитину в Лос-Анджелосі. Відомо, що самі пологи пройшли без ускладнень, а мама і малятко себе зараз прекрасно почувають.

"Пологи пройшли успішно і без ускладнень в одній з кращих клінік. Вага дитини - 3 кг, зріст - 48 см. В даний момент мама і маля почувають себе прекрасно", - йдеться в повідомленні.