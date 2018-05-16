У сина Пугачової виявили гени Кіркорова

Спадкоємцеві Алли Пугачової і Максима Галкіна Гаррі 4,5 року. Але він вже приносить гроші в сім'ю - знімається в рекламі одягу. Правда, постери з сином Примадонни викликали скандал. Шанувальники вирішили, що Гаррі - це копія попереднього чоловіка Пугачової Філіпа Кіркорова. Про те, чиї насправді гени у хлопчика, обивателі сперечаються досі. Хтось вважає, що для народження двійнят була використана яйцеклітина найближчої подруги Пугачової Аліни Редель і насіння Максима Галкіна. А музикант Сергій Челобанов в шоу Лєри Кудрявцевої "Секрет на мільйон" заявив про сумніви з приводу дітей екс-коханої і припустив, що він є батьком Гаррі і Лізи. Співак пояснив, що під час стосунків із Аллою вони дуже хотіли стати батьками, але завагітніти природним шляхом Пугачовій не вдалося. Тоді закохані вирішили заморозити свій біологічний матеріал, щоб використати пізніше. Тому ймовірно, що при зачатті Гаррі і Лізи був використаний саме його біоматеріал, а не Максима Галкіна. Але коли дивишся на фотографії Гаррі і порівнюєш їх із знімками Філіпа Кіркорова, не залишається навіть тіні сумніву, що Челобанов або бреше, або видає бажане за дійсне. Гаррі - копія поп-короля. Овал обличчя, очі, брови - все від Філіпа. Шанувальники Кіркорова, побачивши свіжу фотосесію Гаррі, ахнули. "Це ж маленький Філіп!", "У наявності гени Кіркорова!", "Від Галкіна немає у хлопчика нічого", - пишуть вони. Хто є справжнім батьком двійнят Пугачової, ми, звичайно, ніколи не дізнаємося. Та й навряд чи це важливо. Діти ростуть в прекрасній сім'ї, оточені турботою та любов'ю, виявляють всілякі таланти і з малих років знають ціну грошам. Їм доведеться непросто, тому що все життя про них будуть говорити як про "дітей Пугачової", незважаючи на власні досягнення і заслуги. Дай бог, вони впораються з цим тягарем відповідальності.