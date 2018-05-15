В актора Бориса Клюєва з "Вороніних" діагностований рак легенів

Про це розповів Володимир Бейліс, режисер Малого театру, в якому працює артист. Бейліс не уточнив, коли був поставлений діагноз і в якому стані Клюєв перебуває зараз. "Робляться процедури, все робиться для того, щоб це було виправлено", - сказав режисер. Він зазначив, що через хворобу артист не перестав грати в театрі. Раніше ЗМІ вже повідомляли, що у актора проблеми зі здоров'ям. Сам Клюєв цю інформацію спростував, заявивши, що з ним все в порядку. Народний артист Росії Борис Клюєв зіграв більше ста ролей в театрі і кіно. Широкій публіці артист відомий завдяки зйомкам у серіалі "Вороніни".