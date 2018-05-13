Євробачення: Очікувана перемога Ізраїлю
Melovin посів 17-те місце.
У фіналі конкурсу, який відбувся 12-го травня у Лісабоні, взяли участь 26 країн.
Співачці з Ізраїлю Нетті з самого початку прогнозували перемогу або місце у першій трійці.
Melovin, який відкривав фінал своїм у прямому сенсі запальним номером, отримав неочікувано низький бал від професійного журі. Зате за результатами глядацького голосування він посів 7-ме місце.
Друге місце зайняла фаворитка букмекерів - співачка Елені Фурейра з Кіпру.
А третім став фітнес-тренер з Австрії Сезар Семпсон.
Не обійшлося без казусів. Під час виступу представниці Великобританії SuRie на сцену вибіг якийсь чоловік, вихопив у неї мікрофон та почав у нього щось волати. Його швидко нейтралізували, але співачка встигла перелякатися.
Як стало відомо згодом, конкурсантці запропонували переспівати, але вона відмовилася, зауваживши, що задоволена своїм виступом.