Євробачення: Очікувана перемога Ізраїлю

Фото з YouYube

У фіналі конкурсу, який відбувся 12-го травня у Лісабоні, взяли участь 26 країн.

Співачці з Ізраїлю Нетті з самого початку прогнозували перемогу або місце у першій трійці.

Melovin, який відкривав фінал своїм у прямому сенсі запальним номером, отримав неочікувано низький бал від професійного журі. Зате за результатами глядацького голосування він посів 7-ме місце.

Друге місце зайняла фаворитка букмекерів - співачка Елені Фурейра з Кіпру.

А третім став фітнес-тренер з Австрії Сезар Семпсон.

Не обійшлося без казусів. Під час виступу представниці Великобританії SuRie на сцену вибіг якийсь чоловік, вихопив у неї мікрофон та почав у нього щось волати. Його швидко нейтралізували, але співачка встигла перелякатися.

Як стало відомо згодом, конкурсантці запропонували переспівати, але вона відмовилася, зауваживши, що задоволена своїм виступом.