Виступом у Москві Козловський накликав на себе біду

Як стало відомо, львівський нічний клуб "Галерея лицарів" відмовився від виступу Віталія Козловського, який мав відбутися 18-го травн, пише ZAXID.NET.

Як повідомляє видання, з рекламних стендів у Львові вже знімають афіші концерту.

Після виступу у Москві 9-го травня, у рідному Львові не захотіли слухати Козловського.

До слова, у Києві концерт Козловського має відбутись 21-го травня у Caribbean Club. Але там поки не скасовували захід і зроблять це, лише якщо буде відповідне рішення від менеджерів співака. Погроз стосовно зриву концерту у київський клуб не надходило.

Нагадаємо, раніше Віталій заявив, що не бачить у своєму вчинку зради та не боїться цькування.