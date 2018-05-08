Російський співак Шнуров написав поему про повернення Вови

Лідер рок-групи «Ленінград» Сергій Шнуров розмістив вірш під назвою «Вова як основа». Поему музикант опублікував в Instagram у понеділок, 7 травня.

Вы не видели где Вова? Вышел?

Нет, как раз пришел!

Вова к нам вернулся снова,

Чтобы было хорошо!

Без него никак не можно!

Это факты, а не лесть!

Вкус теряется пирожных,

Если без него их съесть.

Всех изданий заголовки,

Затрубят на зависть Басте:

«Если где-то нету Вовки,

Там случается несчастье!»

Посмотрел на нас всех строго.

Вспыхнул свет паникадил.

Он вернулся! Слава Богу!

А точней — не уходил.

У квітні «Ленінград» випустив перший з 2014 року альбом, який отримав назву «Всякое». Одна з пісень присвячена президенту Росії Володимиру Путіну, якого Шнуров шкодує через тягар відповідальності, що лежить на главі держави. «Невозможно сложная у Путина стезя, вроде бы ему все можно, но — нельзя», - співається в композиції.