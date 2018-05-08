Російський співак Шнуров написав поему про повернення Вови
Шнуров знову заспівав про Путіна.
Лідер рок-групи «Ленінград» Сергій Шнуров розмістив вірш під назвою «Вова як основа». Поему музикант опублікував в Instagram у понеділок, 7 травня.
Вы не видели где Вова? Вышел?
Нет, как раз пришел!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте:
«Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!»
Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней — не уходил.
У квітні «Ленінград» випустив перший з 2014 року альбом, який отримав назву «Всякое». Одна з пісень присвячена президенту Росії Володимиру Путіну, якого Шнуров шкодує через тягар відповідальності, що лежить на главі держави. «Невозможно сложная у Путина стезя, вроде бы ему все можно, но — нельзя», - співається в композиції.