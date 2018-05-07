Ольга Бузова заявила про своє заміжжя

Інтригуюче відео опубліковано в соцмережах.

- Сьогодні я, Ольга Бузова, виходжу заміж. Вся країна чекала цього моменту, бродили чутки, збиралися плітки. Але сьогодні настав той день, коли я готова поділитися щастям з усіма вами. І не сховати свої почуття, а кричати про них. Друзі, я щаслива. І хочу своїм щастям поділитися, - заявила Бузова.

Однак про те, хто саме став обранцем телеведучої і чи не є це невдалим жартом, не повідомляється. В кінці квітня співачка опублікувала фото у весільній сукні, заінтригувавши шанувальників. Вона також написала: "Життя таке непередбачуване. Все може змінитися в одну мить, але я його за це і люблю".

Відзначимо, що в своєму "інстаграме" співачка і телеведуча постить фото з Сейшел, куди, за її словами, поїхала на два тижні.