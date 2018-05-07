Помер екс-директор "Машини часу" Володимир Сапунов

На 66-му році життя помер колишній директор рок-групи "Машина часу" Володимир Сапунов. Про це в Facebook повідомив його брат Андрій Сапунов.

"Брат помер ..." - написав він.

Володимир Сапунов керував колективом з 1994 року. У 2017-му він покинув посаду директора, однак, за власними словами, зберіг дружні стосунки з артистами.

Група "Машина часу" була заснована Андрієм Макаревичем і Сергієм Кавагое в 1969 році. У різний час до її складу входили Євген Маргуліс, Олександр Зайцев, Петро Підгородецький, Андрій Державін і інші музиканти. На сьогоднішній день учасниками колективу є Андрій Макаревич, Олександр Кутіков і Валерій Єфремов.

«Чудовий був чоловік, чудовий професіонал. Людина мужня дуже», - прокоментував смерть Сапунова Володимир Макаревич.

65-річний менеджер і музикант Володимир Сапунов помер в ніч на неділю, 6 травня. Повідомляється, що він довгий час боровся з важким онкологічним захворюванням. Раніше прес-секретар рок-групи Антон Чернін повідомив про те, що Сапунов перестав керувати «Машиною часу» в кінці 2017 року, але залишався в складі колективу.