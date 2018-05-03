Стало відомо, чим займається і де живе нинішній коханий балерини Волочкової

В ефірі програми "Зірки зійшлися" Анастасія Волочкова вперше відверто розповіла про свого нового коханого. На питання Лєри Кудрявцевої, які відносини пов'язують Настю з Михайлом балерина відповіла:

- Звісно, любов. Міша мені забезпечує комфорт і душевну рівновагу. На даний момент мені потрібна людина з невеликими гаманцем, але з великою душею і великим серцем.

Як з'ясувалося, новий коханий Анастасії працює поруч з будинком Волочкової в готельному комплексі менеджером. Найімовірніше у чоловіка немає в столиці власного житла, і він мешкає в кімнаті при готелі, проте на даний момент він там не живе. Після того, як між Михайлом і Настею спалахнув роман, чоловік перебрався в будинок коханої. Волочкова каже, що саме вона наполягла на цьому, оскільки їй не подобається прокидатися з телефонною трубкою в руках, набагато приємніше робити це в обіймах коханого чоловіка.

Шанувальники балерини вважають, що Михайло не підходить їй. На їхню думку, Анастасія Волочкова заслуговує чоловіка більш високого статусу.