Настя Каменських продемонструвала «дивні ігри» з бананом

У Мережі був опублікований дивний відеоролик, на якому співачка і колишня «половинка» дуету з Олексієм Потапенко показує на камеру, як далеко може засунути в рот банан. Настя Каменських відома як дівчина стримана і культурна, хоча і не позбавлена еротики. Крім того, у неї відмінне почуття гумору. Невідомо, що з нею трапилося перед записом цього відео. Так чи інакше, шанувальники зірки вирішили, що на цей раз почуття гумору, як і почуття міри, Каменських підвело.