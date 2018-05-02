Помер автор логотипу Playboy

Помер Арт Пол - один із засновників чоловічого журналу Playboy і автор його логотипу у вигляді зайчика з метеликом.

Як пише The Washington Post з посиланням на його дружину Сьюзан Сід, він помер у місцевій лікарні 28 квітня. Причиною смерті 93-річного дизайнера стало запалення легенів.

Нагадаємо, більше півроку тому помер Х'ю Хефнер. На момент смерті власнику Playboy було 92 роки. Пол і Хефнер познайомилися ще в 1953 році, коли творець журналу найняв дизайнера на роботу у видавництво. Саме цей цінний співробітник став дизайнером обкладинки першого випуску Playboy, на якій з'явилася Мерилін Монро. На посаді арт-директора Пол пропрацював у Playboy більше 30 років. Після відходу з Playboy в 1982 році Пол займався графічним дизайном, створював плакати та логотипи для багатьох клієнтів в журналах, рекламі, телебаченні й кіно. Протягом останніх десяти років він зосередився переважно на малюнках і живописі.