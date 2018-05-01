Стала відома стать другої дитини Світлани Лободи

Вагітна співачка Світлана Лобода, як відомо, вважає за краще не поширюватися про те, хто батько її ще ненародженого малюка. Відповідно офіційно не повідомляла публіці стать дитини. Проте, ця інформація перестала бути секретом, після того як Лобода виклала в інстаграм відео, на якому її семирічна дочка Єва співає про те, що у неї буде сестричка. Відео з'явилося в розділі «сторіз» і незабаром співачка його видалила, проте шанувальники встигли його помітити. Відзначимо, що фанати Світлани Лободи і без того були впевнені, що вона чекає на дівчинку, проте тепер ці чутки підтвердилися.

Нагадаємо, дочка Лободи повинна з'явитися на світ зовсім скоро. Співачка, однак, не планує засиджуватися в декреті. Провівши з новонародженим малятком пару тижнів, вона збирається повернутися до виступів.